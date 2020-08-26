Власти Южной Кореи призывают врачей прекратить забастовку и вернуться к работе

В правительстве считают, что действия медиков ставят под угрозу жизни пациентов. Южнокорейские медики выступают против реформы здравоохранения, которая предусматривает повышение квоты на прием в медицинские учебные заведения. Они опасаются, что увеличение количества врачей приведет к усилению конкуренции и снижению их доходов.