Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает план введения карантинных ограничений в случае второй волны коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает план введения карантинных ограничений в случае возникновения второй волны коронавируса. Как рассказал изданию «Фонтанка» вице-губернатор Евгений Елин, власти города ждут рекомендации Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в первую очередь будет ограничена работа торговых центров и ресторанов. Будет ли этот план публичным или снова останется документом для внутреннего пользования – пока не решено, — отмечает «Фонтанка».