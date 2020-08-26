Литовские власти: с просьбой о предоставлении политического убежища к Вильнюсу обратились 11 граждан Белоруссии.

Литовские власти утверждают, что в последние дни с просьбой о предоставлении политического убежища к Вильнюсу обратились 11 граждан Белоруссии. Они заявили о том, что боятся расправы на родине. Их прошения сейчас рассматриваются, этот процесс займет от нескольких недель до полугода.