Симоновский суд рассмотрит ходатайство о снятии с координатора «Левого фронта» Удальцова административного надзора

Сегодня Симоновский районный суд рассмотрит ходатайство о снятии с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова административного надзора. Как рассказал сам политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он рассчитывает на справедливое решение суда, которое упростит его жизнь.

«26 августа в Симоновском районном суде Москвы пройдет заключительное заседание по рассмотрению моего ходатайства о снятии с меня административного надзора. Прошло уже более половина срока с тех пор, когда надзор был установлен, и я пытаюсь снять его досрочно, чтобы убрать те серьезные ограничения, которые мешают мне вести общественную деятельность», — рассказал он.

С.Удальцов отметил, что если суд будет принимать объективное решение, то надзор будет снят. Если же судья не согласится с доводами активиста и оставит его в силе, Удальцов намерен идти в высшие судебные инстанции.

«Я приложу все усилия, чтобы этот надзор снять, и считаю, что я не опасен для общества: я не убийца и не насильник. Держать меня под этим надзором явно излишне и чрезмерно. В любом случае, я на этом суде не остановлюсь, пойду в следующие инстанции, и надеюсь на законное и справедливое решение», – сказал политик.

В свое время Удальцову были установлены следующие ограничения: ему необходимо являться два раза в месяц в отдел МВД по Нагатинскому Затону, запрещено без разрешения ОМВД посещать места публичных мероприятий и участвовать в них, покидать пределы Москвы. Если Удальцов неоднократно нарушит установленный ему административный надзор, ему может грозить наказание до одного года лишения свободы.