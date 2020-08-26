Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность перехода в чемпионат Англии

Аргентинец может продолжить карьеру в Манчестер Сити.

О том, что Месси покинет Барселону, сам капитан сообщил своим партнерам по клубу сразу после завершения четвертьфинального матча ЛЧ против Баварии. В котором каталонцы крупно проиграли со счетом 2-8 и выбыли из розыгрыша. Позднее информацию о желании Месси уйти подтвердили и в руководстве клуба. Там же отметили, что приложат все силы для того, чтобы сохранить свою главную звезду. Однако после разговора Лионеля с новым главным тренером команды Рональдом Куманом сделать это будет непросто.



Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. И уже направил соответствующее письмо руководству сине-гранатовых. Каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.

По последней информации, Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что аргентинец провёл переговоры с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.