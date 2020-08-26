Президенту Чехии Милошу Земану, который сломал правую руку, сделали операцию

Как сообщают в администрации главы Чехии, она прошла штатно. Земана наблюдают врачи. Сколько он проведет в больнице – пока неизвестно. Согласно официальным заявлениям, Милош Земан, которому сейчас 75 лет, сломал руку, вставая с кресла после просмотра теленовостей.