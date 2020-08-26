Госсекретарь США Майк Помпео считает, что, благодаря Дональду Трампу, Североатлантический альянс стал сильнее

Выступая на предвыборном съезде Республиканской партии, он вновь обрушился с критикой на Китай, а также отметил, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, назвав его вредным. Как отметил Помпео, теперь Вашингтон сможет сдерживать российскую агрессию.