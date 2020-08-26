Роспотребнадзор рапортует о том, что число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 35 миллионов

Согласно данным оперативного штаба, общее число заболевших за время пандемии приближается к 970 тысячам. На протяжении последних десяти дней каждый день выявляют приблизительно по 4 тысячи 700 зараженных.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
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