Суд в Петербурге рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на арест вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал

Ее обвиняют в убийстве мужа.

Адвокаты Марины Кохал просят отменить решение суда о заключении ее под стражу. Они считают, что событие преступления и причины смерти Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, не установлены, поэтому говорить об убийстве нельзя. По словам адвоката Сергея Лукьянова, считать, что Марина Кохал может скрыться, тоже не верно. Она сама обратилась в полицию и на допросе рассказала, что вернувшись домой обнаружила мужа мертвым.

Напомним, в конце прошлого месяца в квартире на Невском проспекте полицейские обнаружили тело Картрайта. Как полагает следствие, Марина Кохал в ходе конфликта убила супруга неустановленным способом. Чтобы скрыть преступление, она расчленила его тело на отдельные части, чтобы позднее их уничтожить.

Марина Кохал вину не признала. Следствие считает, что возможным мотивом убийства могла стать ревность.