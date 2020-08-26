Трамп помиловал грабителя банка, который был осужден в прошлом году, а позднее решил заняться благотворительностью

За несколько часов до начала трансляции второго дня съезда Республиканской партии, Белый дом распространил видеозапись, на которой Трамп в присутствии Джона Пондера подписывает указ. Американский президент отметил, что во время отбывания тюремного срока Джон начал читать Библию и слушал христианское радио. Теперь Джон помогает бывшим заключенным начать новую жизнь.