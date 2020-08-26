В преддверии нового учебного года Министерство просвещения проведет сегодня педсовет общероссийского масштаба

Среди ключевых тем обсуждения, как ожидается, будут вопросы об организации образовательного процесса на фоне коронавируса и использованию цифровых технологий.

Федеральный педсовет пройдет с участием представителей учительского сообщества из всех регионов страны. На нем подведут итог местных совещаний, которые прошли в школах и региональных педагогических структурах с начала августа. Помимо очевидных вопросов о том, что необходимо для защиты участников образовательного процесса от коронавируса и вхождения средней школы в новый учебный год после снятия существенной части ограничении из-за пандемии, как ранее сообщили в Министерстве просвещения, будут затронуты и проблемы формирования учебных программ, организации системы школьного питания, повышения квалификации учителей и выплат надбавок за классное руководство.

Сама идея создания федерального педсовета была озвучена ранее министром просвещения Сергеем Кравцовым. Он отмечал, что структура призвана стать площадкой для диалога по широкому спектру тем и доведения до федеральных властей информации о том, с какими затруднениями школа встречается на местах.

Прямая трансляция федерального педсовета будет доступна на площадке сообщества учителей в социальной сети «Одноклассники» Минпросвещения России.