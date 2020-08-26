Курс Евро превысил 89 рублей впервые почти за полгода

Минувшим вечером на Московской бирже за один евро давали 89 рублей и 8 копеек. В последний раз на этом уровне цена была тридцатого марта.

Эксперты, опрошенные агентством РБК, считают, что причины для такого курса могли быть самые разные. Например, они предположили, что рубль упал из-за неожиданного старта туристического сезона. То есть открытые границ привело к тому, что многие люди одновременно начали менять национальную валюту на иностранные. Также специалисты не исключили, что на ситуацию мог повлиять пик налоговых выплат. Вчера российские корпорации выплачивали НДС, акцизы и НДПИ.

В свою очередь собеседники журнала Forbes отметили, что на рубль может влиять санкционный контекст, а точнее — инвесторы могут опасаться того, что Россию ждут новые ограничения в связи с возможным отравлением политика Алексея Навального.

Вместе с евро также несколько вырос и доллар. За день он поднялся сразу на 65 копеек и наивысшей точке стоил более 75 рублей.