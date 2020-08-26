Глава томского штаба Алексея Навального сообщила о вызове в полицию из-за отравления политика

Ксения Фадеева написала в соцсетях, что поскольку никакого уголовного дела нет, то это был не допрос, а именно опрос. Она рассказала, что у нее спрашивали об образе жизни Навального и что политик делал в Томске, передает «Интерфакс». Расследовать обстоятельства его отравления призвали США, Евросоюз, Германия, Франция и Великобритания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передает ТАСС, заявил, что расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом.

В настоящее время Алексей Навальный находится в берлинской клинике, он остается в коме.