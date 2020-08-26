Бизнесмен Пригожин угрожает начать с этого дня принудительное взимание долгов с Алексея Навального и его соратников

Об этом пишут сразу несколько СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы компании Конкорд, ей владеет предприниматель, связанный с президентом Путиным.

Раздеть и разуть Алексея Навального, основанный им Фонд борьбы с коррупцией, и Любовь Соболь намерен по его словам Евгений Пригожин. Для этого он как сообщили в его компании Конкорд, заключил договор уступки требования с комбинатом «Московский школьник». Его ФБК обвинял в поставке некачественного питания в столичные школы и детские сады. Теперь Навальный, находящийся в коме в берлинской клинике Шарите, юрист ФБК и их соратники должны не комбинату, а непосредственно бизнесмену почти 90 миллионов рублей. Об этом в частности пишут Новая газета и издание znak.com. По словам Пригожина, его юристы уже сегодня начнут работу по принудительному взысканию долгов.

Бизнесмен сказал, что в случае смерти Навального отложит преследование на неопределённый срок, но затем отыграется «со всем удовольствием». Напомним, о массовом отравлении в детсадах и школах стало известно в конце позапрошлого года. ФБК позже выпустил видео, в котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» сказала, что детей кормили хуже собак. Прошлой осенью Арбитражный суд обязал Навального удалить с его канала это видео, а сведения, которые порочат комбинат опровергнуть. Суд решил взыскать с политика, а также автора расследования Любови Соболь крупную сумму.

Из-за решения суда Навальный в прошлом месяце объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией.