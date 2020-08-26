Канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала переговоры с ОАЭ о нормализации отношений

Канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о нормализации отношений. Беньямин Нетаньяху поручил возглавить делегацию председателю Совета по национальной безопасности Меиру Бен-Шаббату. Визит намечен на понедельник, передает ТАСС. Ожидается, что в переговорах будет участвовать и американская сторона. В частности, зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер.