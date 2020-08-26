В МВД России сообщили, что власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Как отметили в ведомстве, документы стали недействительными после того, как в них были поставлены штампы о запрете въезда в республику на 5 лет. Как передает РИА Новости, в министерстве пояснили, что по закону вносить посторонние отметки в паспорт запрещено. В МВД добавили, что поскольку владельцы паспортов непричастны к их порче, то они освобождены от административной ответственности. В Белоруссии были задержаны и затем высланы около 10 российские журналистов разных СМИ, которые освещали акции протеста с требованиями отставки Александра Лукашенко.