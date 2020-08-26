Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин выступил с угрозами в адрес Алексея Навального

Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, как следует из сообщения пресс-службы его компании «Конкорд», выступил с угрозами в адрес Алексея Навального. Политик сейчас находится в коме в берлинской клинике после отравления. Пригожин заявил, что намерен раздеть и разуть основателя Фонда борьбы с коррупцией, а также юриста ФБК Любовь Соболь. Как передает пресс-служба «Конкорда», бизнесмен сказал, что в случае смерти Навального отложит его преследование на неопределенный срок, а затем отыграется со всем удовольствием. В заявлении Пригожина поясняется, что он заключил с комбинатом питания «Московский школьник» договор уступки требования и теперь Алексей Навальный и Любовь Соболь должны по решению суда почти 88 миллионов рублей не комбинату, а лично ему. Постановление суда было связано с расследованием ФБК, в котором утверждалось, что предприятие поставляло школьникам некачественное питание.
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