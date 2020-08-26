Сегодня будет назван в он-лайн режиме лауреат Международной Букеровской премии-2020

В коротком списке 6 авторов. Даниэль Кельман из Германии с романом «Тиль», всего один мужчина, обладатель многих литературных наград, Марике Лукас Рейзенвельд из Нидерландов с дебютным романом «Вечерний дискомфорт» . На награду претендует также японская писательница Еоко Агава с романом «Полиция памяти», иранская писательница Шокура Азар с произведением «Просвещение сливового дерева», аргентинка Габриэла Кабесон Камара с «Приключениями китайского железа», а «Сезон ураганов» Фердинанды Мельхиор считают в сети фаворитом. В лонг-лист вошло 13 произведений, переведенных на английский язык и изданных в Великобритании. Победителя планировали назвать еще 19-го мая, но в связи с пандемией коронавируса книжные магазины открыли только 15 июля, поэтому не все могли ознакомиться с текстами финалистов. Каждый вошедший в шорт лист получит по тысяче фунтов стерлингов , а лауреат награждается премией в пятьдесят тысяч фунтов стерлингов.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004-ом году, до 2016-го года ее вручали раз в два года.