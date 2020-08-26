Акции солидарности с Белоруссией пройдут сегодня по всему миру

Их анонсировала международная волонтерская инициатива BelarusWatch.

Формат акций организаторы предлагают придумать самостоятельно и отмечают, что все зависит от креативности участников. Это может быть появления белорусского флага на административных зданиях, символическое завязывание платка или рубашка цветов белорусского флага на памятнике в городе, где живет человек. Такие варианты предлагают в международной волонтерской инициативе BelarusWatch. Ее представители собирают и систематизируют информацию о нарушениях прав человека во время протестов в Белоруссии.

Орагнизаторы акции призывают присоединиться к ней всех неравнодушных, «чтобы мир увидел и услышал голос белорусов». Как отмечают инициаторы, дата проведения акции — 26 число выбрана не случайно, именно столько лет президент Александр Лукашенко находится у власти.

К акции можно присоединиться, заполнив онлайн-форму.