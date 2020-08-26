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06:14, 26 августа 2020

Сегодня в Берлине пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза

Сегодня в Берлине в рамках председательства ФРГ в Европейском совете пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза.

Впервые с начала пандемии коронавируса министры иностранных дел ЕС проводят очные переговоры. Ковид стал настоящим противником, о котором политики будут серьезно совещаться. Однако на повестке дня также ряд других не менее серьезных вопросов. Один из самых важных – как в настоящих условиях будут проводиться многочисленные военные миссии по всему миру?

Принимающая сторона – германский министр Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила своей целью, чтобы за эти полгода Евросоюз продвинулся вперед в вопросах обороны. Актуальная ситуация в Средиземном море доставляет не менее беспокойства, чем положение в Мали. Ожидается, что министры договорятся о снятии напряженности в конфликте о территориальных претензиях между Грецией и Турцией. Однако будущее миссии по обучению военных в Мали, в которой участвовала и Германия, после свержения правительства остается неопределенным.

Уже сейчас в странах Европы слышна критика, что страны ЕС слишком мало предпринимают для создания стабильности в средиземноморском регионе. Прежде всего упоминается миссия «Ирини» для контроля эмбарго на поставки оружия в Ливию. Инициатором этой операции был Берлин. Однако поддержка партнеров по Евросоюзу оставляет желать лучшего.

Во встрече примут участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



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