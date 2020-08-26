Суд в Петербурге рассмотрит дело о халатности в отношении бывшей чиновницы комитета по здравоохранению Смольного

Суд в Петербурге сегодня рассмотрит уголовное дело о халатности в отношении бывшей чиновницы комитета по здравоохранению Смольного. По версии следствия, из-за нее на городских складах оказалось просроченных лекарств почти на 200 миллионов рублей.

Обвинение считает, что Людмила Сычевская действовала в интересах крупных фармакологических компаний. Она якобы не сверяла сколько на самом деле городу нужно лекарств, которыми лечат больных гемофилией, болезнью Гоше и другими недугами. Она, как сотрудник комитета по здравоохранению, оформляла заявки в Минздрав, там их утверждали. В итоге медикаменты сгружали на склад, где они и хранились, пока не выходил срок их годности. В итоге, бюджет потерял почти 200 миллионов рублей. Сами лекарства хранились на складе компании «Фармбаза» и по данным издания Фонтанка.ру, Сычевская до сих пор является членом совета директоров итого предприятия. Меру пресечения подозреваемой пока не избрали.

Сычевской грозит штраф до полумиллиона рублей.