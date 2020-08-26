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06:09, 26 августа 2020

Суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу на признание склонным к побегу бывшего полковника Дмитрия Захарченко

Суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу на признание склонным к побегу скандально известного бывшего полковника Дмитрия Захарченко, у которого во время обысков изъяли собственность на 9 миллиардов рублей.

Дмитрий Захарченко, находясь в СИЗО, якобы озвучивал угрозы предположительно в адрес оперативников, сопровождавших его дело. Об этом говорится в рапорте одного из сотрудников ФСИН, который услышал из камеры фразу: «Коля и Миша еще обо мне вспомнят. У них тоже есть дети». В СИЗО посчитали, что Захарченко «планирует совершить акции психологического и физического давления на членов следственно-оперативной группы и их родственников, используя преступные или родственные связи». Его рекомендовали поставить на учет как склонного к нападению, а также побегу. Сам экс-полковник на заседании по его жалобе в Лефортовском суде заявлял, что ничего подобного он не говорил. Захарченко считает смену статуса местью за то, что на апелляции он в течение 11 часов говорил о нарушениях в следственном процессе по своему делу. Отмечу, что этот статус означает ужесточение режима, снижение шансов выйти по УДО и невозможность трудоустройства в колонии. Лефортовский суд в удовлетворении жалобы Захарченко отказал, теперь ее рассматривает Мосгорсуд.

Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии за взятки и другие преступления, а также лишили звания и наград. После апелляции срок наказания сократили на полгода.



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