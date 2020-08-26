Сразу несколько испанских изданий пишут о решении Лионеля Месси уйти из футбольного клуба «Барселона»

Это подтверждает и источник агентства «Рейтер» в команде. По данным СМИ, аргентинский футболист намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона. Месси – шестикратный обладатель приза «Золотой мяч». Из 700 голов, которые он забил в своей карьере, 630 были за «Барселону».