Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн призвал врачей прекратить забастовку

Он заявил, что народ не приемлет действия медиков, которые ставят под угрозу жизни пациентов. Южнокорейские медики выступают против реформы здравоохранения, предложенной правительством. Она предусматривает повышение квоты на прием в медицинские учебные заведения. Бастующие опасаются, что увеличение количества врачей приведет к усилению конкуренции и снижению их доходов. Протесты проходят на фоне пандемии коронавируса.