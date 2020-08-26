Глава британского МИДа присоединился к требованиям расследовать отравление Алексея Навального

Доминик Рааб подчеркнул, что Великобритания едина с США, Францией, Германией и Евросоюзом в том, что Россия должна провести прозрачное расследование, по итогам которого все причастные будут привлечены к ответственности. В свою очередь, российский МИД заявил, что отравление Алексея Навального было бы невыгодно руководству страны. О том, что политик был отравлен, ранее сообщили врачи немецкой клиники, куда он был доставлен из Омска в субботу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передает ТАСС, заявил, что расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом.
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Об отравлении Алексея Навального
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