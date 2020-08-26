В США по подозрению в попытке киберпреступления арестован гражданин России

27-летний Егор Крючков был задержан в Лос-Анджелесе, передает «Интерфакс». По версии Минюста США, он якобы обещал сотруднику неназванной компании в Неваде заплатить миллион долларов после установки вредоносного программного обеспечения. В российском посольстве пообещали оказать арестованному россиянину необходимое содействие.