Компания «Конкорд» заявила о намерении Евгения Пригожина «раздеть и разуть» Алексея Навального и Любовь Соболь

Бизнесмен заключил с комбинатом питания «Московский школьник» договор уступки требования. Теперь основатель Фонда борьбы с коррупцией и юрист ФБК должны почти 88 миллионов рублей не комбинату, а лично ему, сообщила пресс-служба «Конкорда». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить с ютуб-канала ролик про пищевой комбинат «Московский школьник», в котором бывшая сотрудница предприятия утверждала, что детей кормят хуже собак. Суд постановил взыскать с Навального и автора расследования о комбинате, юриста ФБК Любови Соболь почти 88 миллионов рублей . В июле политик заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения. В настоящее время Алексей Навальный находится в коме в берлинской клинике.
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