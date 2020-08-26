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04:24, 26 августа 2020

Киевский футбольный клуб «Динамо» выиграл Суперкубок Украины

На своем поле команда обыграла донецкий «Шахтер» со счетом 3:1. «Шахтер» участвовал в матче за суперкубок на правах чемпиона страны, «Динамо» — в качестве победителя национального кубка.



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