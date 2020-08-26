Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс ввел на его территории режим ЧС из-за беспорядков

Они вспыхнули после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. По словам губернатора, такая мера позволит властям оказывать дополнительную поддержку экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов. По распоряжению губернатора, численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше увеличена вдвое – до 250 человек. Эверс пообещал, что они не будут препятствовать мирным акциям и работе журналистов.