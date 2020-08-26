В МВД России сочли недействительными паспорта журналистов, в которые поставили штамп о запрете въезда в Белоруссию

В ведомстве пояснили РИА Новости, что по законодательству, вносить в паспорт непредусмотренные отметки запрещено. При этом в МВД добавили, что в связи с отсутствием вины владельца паспорта, такой гражданин освобождается от административной ответственности. Въезд на 5 лет власти Белоруссии ране запретили, в частности, съемочной группе телеканала «Дождь», которая освещала протесты в Минске.

