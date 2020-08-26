Российский МИД назвал оскорбительными заявления западных политиков в адрес омских врачей

В ведомстве пояснили, что речь идет об обвинениях в стремлении скрыть истину в инциденте с Алексеем Навальным, передает РИА Новости. Ранее главврач больницы в Омске, куда политик был доставлен в коме, утверждал, что у него нарушен обмен веществ и что версия отравления исключена. После того, как Алексей Навальный был доставлен в берлинскую клинику, немецкие врачи заявили, что он был отравлен веществом из той же группы, что и военные яды. Как пишет «Интерфакс», в МИДе подчеркнули, что отравление Навального невыгодно российскому руководству. Уголовное дело по факту отравления до сих пор не возбуждено.