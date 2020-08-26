Суд в Греции приговорил капитана английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» к 21 месяцу заключения условно

Гарри Макгуайр был признан виновным в нападении на полицейских и неоднократных попытках подкупа, передает британский телеканал Sky News. Макгуайр был задержан в пятницу из-за конфликта между ним и группой других туристов. Футболист намерен обжаловать решение суда. Он считает себя не виновником инцидента, а пострадавшим.
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