Источник агентства «Рейтер» в клубе «Барселона» подтвердил, что Лионель Месси решил уйти

Ранее об этом писала пресса в Испании и Аргентине. Контракт 33-летнего аргентинца с испанским клубом истекает следующим летом. Но, по данным СМИ, в нем есть пункт, согласно которому игрок может покинуть команду в конце любого сезона. Месси – шестикратный обладатель приза «Золотой мяч». Из 700 голов, которые он забил в своей карьере, 630 были за «Барселону».