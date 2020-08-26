Минюст США сообщил об аресте гражданина России по обвинению в попытке совершить киберпреступление

По версии ведомства, 27-летний Егор Крючков якобы обещал сотруднику неназванной компании в Неваде заплатить миллион долларов после установки вредоносного программного обеспечения, передает «Интерфакс». Крючков был задержан в Лос-Анджелесе. В США он въехал по туристической визе.