Белорусское издание «Наша Нива» обнаружило доказательство намеренной стрельбы по своей сотруднице в Минске

Газета опубликовало видео, на котором во время протестов силовик стреляет в журналистку с 10 метров. На корреспондентке газеты Наталье Лубневской в этот момент был синий жилет с надписью «Пресса». Как пишет «Наша Нива», из-за травмы Лубневская находится в больнице уже более двух недель, ее прооперировали. В Белоруссии не утихают массовые демонстрации и забастовки с требованиями отставки Александра Лукашенко