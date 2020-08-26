В Лондоне сегодня назовут лауреата Международной Букеровской премии

Престижная награда за лучшую книгу на английском языке присуждается автору и переводчику. В короткий список претендентов вошли литераторы из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии. Как отмечает ТАСС, в числе финалистов оказался только один мужчина, остальные – женщины.