В Лондоне сегодня назовут лауреата Международной Букеровской премии

Престижная награда за лучшую книгу на английском языке присуждается автору и переводчику. В короткий список претендентов вошли литераторы из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии. Как отмечает ТАСС, в числе финалистов оказался только один мужчина, остальные – женщины.
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