Канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала переговоры с ОАЭ о нормализации отношений

Беньямин Нетаньяъу поручил возглавить делегацию председателю Совета по национальной безопасности Меиру Бен-Шаббату. Визит намечен на понедельник, передает ТАСС. Ожидается, что в переговорах будет участвовать и американская сторона. В частности, зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер.