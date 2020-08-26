Канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала переговоры с ОАЭ о нормализации отношений

Беньямин Нетаньяъу поручил возглавить делегацию председателю Совета по национальной безопасности Меиру Бен-Шаббату. Визит намечен на понедельник, передает ТАСС. Ожидается, что в переговорах будет участвовать и американская сторона. В частности, зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер.
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