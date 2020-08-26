Адвокат Добровинский утверждает, что в отношении его коллеги Пашаева подано 8 заявлений о преступлениях

Адвокат Александр Добровинский утверждает, что в отношении его коллеги Эльмана Пашаева подано 8 заявлений о преступлениях. Добровинский сказал телеканалу «Москва 24», что все эти заявления касаются прежних клиентов юриста и никак не связаны с делом актера Михаила Ефремова. В судебном процессе адвокаты занимают разные стороны – Добровинский защищает интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова, а Пашаев – Михаила Ефремова. На прошлой неделе артист в суде объявил, что отказывается от адвоката. Но затем Пашаев вновь стал его защитников. По делу о ДТП Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.