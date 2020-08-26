Министерство просвещения запретило школам собирать деньги с родителей за термометры и санитайзеры

Расходы на них предусмотрены бюджетом, подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов. Тему поборов поднял в разговоре с министром лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщили в его пресс-службе. Кравцов сказал, что по итогам дискуссии с Роспотребнадзором удалось исключить требование, чтобы в классе было не больше 25-ти человек. Министр добавил, что школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки