Следователи в Минске намерены сегодня допросить нобелевского лауреата Светлану Алексиевич

Писатель, которая вошла в координационный совет оппозиции, вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу о призывах к захвату власти. До этого следователи уже допросили трех членов совета. При этом два представителя совета — доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и профсоюзный деятель Сергей Дылевский – арестованы на 10 суток по обвинению в организации несогласованного митинга.