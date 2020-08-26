Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:08, 26 августа 2020

Суд в США отказался восстановить режиссера Романа Полански в составе Американской академии киноискусств

О решении Верховного суда округа Лос-Анджелеса пишет издание Variety. Судья Мэри Стробел пришла к выводу, что организация, которая присуждает премию «Оскар», была вправе изгнать Полански из своих рядов. Лауреат «Оскара» более 40 лет назад сбежал из США из-за обвинений в принуждении к сексу 13-летней девочки. Из Американской академии киноискусств режиссера исключительно сравнительно недавно – в 2018 году.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 169 6 10981 25.08
Новости

В Кремле не нашли повода для уголовного расследования отравления Алексея Навального По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому…

5 179 6 16832
Новости

Комитет Госдумы по безопасности изучит ситуацию вокруг Алексея Навального на предмет возможной иностранной провокации Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин…

5 81 6 7781
Новости

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на российского оппозиционера Алексея Навального Политик в настоящий момент проходит лечение в клинике в Германии, куда его перевезли ранее из Омской больницы…

5 84 6 9699
Новости

В Кремле назвали «пустым шумом» обвинения в адрес российских властей в отравлении политика Алексея Навального Там пока не видят повода для начала уголовного расследования…

5 54 6 6239
Новости

В Кремле считают, что представлять версию отравления политика Алексея Навального как единственную – неверно Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сослался на представителей Германии, которые говорят про высокую долю вероятности отравления…

5 46 6 5404
Блоги

МИД РФ — об отравлении Алексея Навального: «Российское руководство выступает за самое тщательное расследование» «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей»...

5 63 6 8481 25.08
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 213 6 28735 19.08
Новости

США предупредили Россию о возможных санкциях из-за ситуации вокруг политика Алексея Навального Об этом, как сообщает Министерство иностранных дел нашей страны, предупредил первый заместитель Госсекретаря США Стивен Биган…

5 42 6 5778
Блоги

Леонид Гозман политик

Советчикам Как и вы, я опасаюсь, что позиционную войну, к которой они, кажется, переходят, выиграют бюрократы. Лукашенко все равно спишут — это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь…

5 416 6 56843 20.08
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 194 6 27441 19.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 132 6 19775 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…

5 115 6 17223 20.08
Блоги

Координационный совет белорусской оппозиции провел свое первое заседание Координационный совет белорусской оппозиции требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые…

5 38 6 5813 19.08
Блоги

Главврач омской больницы Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя…

5 66 6 11032 21.08
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 132 6 23341 19.08

Популярное за неделю

Новости

Счетная палата нашла ошибки в работе Пенсионного фонда России, из-за которых многие россияне недополучали деньги А в ряде случаев пенсии начислялись уже умершим гражданам…

5 23 6 24077
Интервью Разворот (утренний)

Кира Ярмыш гость: Кира Ярмыш пресс-секретарь ФБК

Об отравлении Алексея Навального Он сказал, что он плохо себя чувствует. Попросил у меня салфетку. У него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Отошел в туалет и после этого потерял сознание…

5 157 6 132549 20.08
#слушать 05:53 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 132 6 23360 19.08
Блоги

Борис Акунин писатель

Намного хуже Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова…

5 212 6 272660 20.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Отравление Навального Отравление Навального «Сработали глуповато, но зато оперативно»...

5 111 6 210342 20.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8705612
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4608964

Сегодня в эфире