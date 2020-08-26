Суд в США отказался восстановить режиссера Романа Полански в составе Американской академии киноискусств

О решении Верховного суда округа Лос-Анджелеса пишет издание Variety. Судья Мэри Стробел пришла к выводу, что организация, которая присуждает премию «Оскар», была вправе изгнать Полански из своих рядов. Лауреат «Оскара» более 40 лет назад сбежал из США из-за обвинений в принуждении к сексу 13-летней девочки. Из Американской академии киноискусств режиссера исключительно сравнительно недавно – в 2018 году.

