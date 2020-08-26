Участники беспорядков в Париже после финала Лиги чемпионов приговорены к срокам заключения до 10 месяцев

О решение судов по делам 15-ти из 152 задержанных в воскресенье сообщает агентство «Франс Пресс». Самый большой срок — 10 месяцев тюрьмы с немедленным лишением свободы – получил человек, признанный виновным в попытке ограбления и проникновении в аптеку. На восемь месяцев был осужден француз, попавший булыжником в сотрудника полиции. Мотоциклист, сбивший полицейского во время разгона толпы, проведет 4 месяца под домашним арестом. Остальные участники процесса, обвиняемые в краже вещей из магазинов и забрасывании камнями и пиротехникой стражей порядка, получили сроки от 2 до 5 месяцев тюрьмы условно, передает ТАСС. Беспорядки произошли после поражения парижского клуба «Пари-Сен Жермен» со счетом 0:1. Победителем Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария».
2020-08-26T01:08:29+03:00
2020-08-26T01:08:29+03:00
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01:08, 26 августа 2020
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