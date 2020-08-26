Белорусское издание «Наша Нива» опубликовало видео, на котором силовик в Минске стреляет в журналистку с 10 метров

На корреспондентке газеты Наталье Лубневской в этот момент был синий жилет с надписью «Пресса». Она была ранена, когда освещала протесты против результатов президентских выборов. Как пишет «Наша Нива», из-за травмы Лубневская находится в больнице уже более двух недель. Ей уже провели одну операцию, и, возможно, потребуется еще одна. Уголовное дело по факту стрельбы до сих пор не возбудили. В Белоруссии больше двух недель продолжаются массовые демонстрации и забастовки с требованиями отставки Александра Лукашенко
2020-08-26T01:07:24+03:00
2020-08-26T01:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 26 августа 2020
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…