Белорусское издание «Наша Нива» опубликовало видео, на котором силовик в Минске стреляет в журналистку с 10 метров

На корреспондентке газеты Наталье Лубневской в этот момент был синий жилет с надписью «Пресса». Она была ранена, когда освещала протесты против результатов президентских выборов. Как пишет «Наша Нива», из-за травмы Лубневская находится в больнице уже более двух недель. Ей уже провели одну операцию, и, возможно, потребуется еще одна. Уголовное дело по факту стрельбы до сих пор не возбудили. В Белоруссии больше двух недель продолжаются массовые демонстрации и забастовки с требованиями отставки Александра Лукашенко