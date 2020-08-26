В Москве за сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Оперативный штаб. Во вторник центр имени Гамалеи и Министерство здравоохранения России сообщили, что к концу следующей недели в московские клиники будет доставлена российская вакцина от коронавируса. Её развезут по медицинским учреждениям, участвующим в финальном этапе испытаний препарата. В министерстве уточнили, что на завершающем этапе исследований, вакцину введут 40 тысячам пациентов. Набор добровольцев начнётся на следующей неделе.