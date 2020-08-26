В Москве за сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Оперативный штаб. Во вторник центр имени Гамалеи и Министерство здравоохранения России сообщили, что к концу следующей недели в московские клиники будет доставлена российская вакцина от коронавируса. Её развезут по медицинским учреждениям, участвующим в финальном этапе испытаний препарата. В министерстве уточнили, что на завершающем этапе исследований, вакцину введут 40 тысячам пациентов. Набор добровольцев начнётся на следующей неделе.
2020-08-26T00:06:20+03:00
2020-08-26T00:08:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2698633-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3305583.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:06, 26 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…