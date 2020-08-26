Следственный комитет Белоруссии планирует сегодня провести допрос писателя Светланы Алексиевич

Нобелевского лауреата и члена Координационного совета оппозиции вызвали в связи с инициированным властями уголовным делом о призывах к захвату власти.

Подробнее о ситуации расскажет Станислав Крючков.

Дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса Белоруссии, речь в которой идет о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики. Так в силовых структурах страны расценивают сам факт создания Координационного совета оппозиции. Алексеевич находится в статусе свидетеля и не планирует отказываться от общения со следователями в Минске. Об этом в понедельник сообщили в Координационном совете. Это не первый случай, когда представителей созданной оппозиционной структуры вызывают для дачи показаний. Ранее действующий президент Александр Лукашенко заявил, что расценивает создание Совета оппозиции как попытку захвата власти на волне акций протеста против итогов выборов. ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко, вслед за этим последовала волна манифестаций. Они сопровождались массовыми задержаниями их участников с жестокими избиениями людей в изоляторах.

Координационный совет объявил о том, что намерен добиваться разрешения политического кризиса путем диалога. Участники КСО потребовали от белорусских властей отказа от насилия в отношении протестующих и проведения новых выборов.