В Госдуме изучат обстоятельства отравления политика Алексея Навального

Там опасаются, что эту ситуацию спровоцировали специально для дестабилизации обстановки в России.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил, что комитету по безопасности будет поручено проанализировать ситуацию вокруг политика Алексея Навального. Председатель Госдумы подозревает, что некие иностранные силы, а в частности Германия или другие страны Евросоюза, могли специально организовать произошедшее, чтобы Россия не препятствовала попыткам этих государств вмешаться во внутренние дела Белоруссии.



На такие мысли Володина навело то, что канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Москвы наказать виновных в отравлении Навального, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию провести открытое расследование. Председатель Госдумы отметил, что депутатам теперь придётся понять «не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения» внутри страны и сформулировать очередные обвинения в её адрес.

Алексей Навальный находится в состоянии комы с четверга. Врачи немецкой больницы «Шарите», где он сейчас находится, утверждают, что политика, вероятно, отравили. В свою очередь российские врачи и правоохранительные органы доказательств этой версии не нашли.