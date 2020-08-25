Капитан и нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси сообщил о своём намерении покинуть команду

Об этом сообщил источник агентства Рейтер, информацию подтвердили в клубе агентству Ассошиэйтед Пресс. По данным испанской спортивной газеты Marca, Месси направил уведомление о том, что хочет расторгнуть контракт согласно пункту, позволяющему свободно уйти в конце сезона. При этом в «Барселоне» подчеркнули, что крайний срок истёк в июне. Футбольный клуб намерен обраться за консультацией к юристам.

Контракт аргентинца Месси с испанским клубом рассчитан до лета следующего года. Уведомление о желании покинуть «Барселону» футболист прислал после одного из худших матчей в своей карьере – в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2.