Минздрав России разрешило центру имени Гамалеи приступить к завершающему этапу испытаний вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения России разрешило центру имени Гамалеи приступить к завершающему этапу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат уже зарегистрирован, но исследования ещё не закончились. Как сообщает агентство Интерфакс, 3 сентября вакцину развезут по клиникам, которые присоединились к испытаниям, на следующий день начнут прививать добровольцев.