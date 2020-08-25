«Коммерсант»: Продукты в России в этом году дорожали втрое быстрее, чем в странах Евросоюза

Продукты в России в этом году дорожали втрое быстрее, чем в странах Евросоюза, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные социологов. Согласно этим данным, с января по июль в нашей стране заметнее всего подорожали фрукты, овощи, хлеб и крупы.