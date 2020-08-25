Россиянам начали выплачивать компенсации за покупку туров по стране, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова

По её данным, с момента запуска программы, сайт проекта — мирпутешествий.рф — посетили более миллиона человек, были куплены туры и оплачено размещение в отелях более чем на полмиллиарда рублей. Воспользоваться программой можно до 28 августа. При этом нужно оплатить тур картой российской платёжной системы «Мир». Максимальная сумма, которую могут вернуть – 15 тысяч рублей.